Cтроительства на киевских островах не будет

Глава КГГА Александр Попов заявляет, что Труханов остров должен развиваться как заповедная территория, удобная и открытая для отдыха киевлян, но никакого строительства на острове быть не может.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Никакие планы относительно строительства, не только на Трухановом острове, но и в целом на киевских островах, даже не обсуждаются. Этого просто не может быть. Моя принципиальная позиция полностью совпадает с мнением киевлян – я считаю, что эти территории должны быть доступны для отдыха киевлян”, - сказал председатель КГГА, добавив, что власть должна создать условия, чтобы там было комфортно заниматься физической культурой и спортом.

“Возможно, будем развивать спортивные объекты национального уровня. Но никаких планов строительства у нас нет», – заверил А.Попов.

По его словам, среди городов Европы, которые расположены на берегах рек, Киев едва ли не единственный город, который имеет уникальную природную среду - острова, расположенные в географическом центре. Общая площадь «Зеленого сердца столицы» достигает 2,5 тыс. га. На протяжении последних лет территории островов стремительно развиваются с точки зрения благоустройства. В частности, значительные усилия направлены на развитие пляжей, зон отдыха у воды, спортивно-рекреационных комплексов и пр. На территории острова будут полностью сохранена природная среда, беспрепятственный доступ к которой будут иметь все жители столицы, утверждает руководитель КГГА.