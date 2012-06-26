В столице в июне во время ДТП 16 мотоциклистов получили травмы

В Киеве в июне с.г. в результате ДТП 16 мотоциклистов получили травмы, четверо – погибли, сообщили УНИАН в столичном Управлении Государственной автоинспекции.

С начала года с участием двухколесных транспортных средств в столице произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, в которых 5 человек погибли и 75 - получили травмы, говорится в сообщении.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что только в июне месяце с участием двухколесных транспортных средств в столице произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 16 получили травмы», - отметил начальник управления Госавтоинспекции Анатолий Куринный.

Учитывая то, что эта категория участников дорожного движения в случае возникновения ДТП практически не защищена, УГАИ напоминает водителям: садясь за руль, не стоит игнорировать элементарные правили безопасности – надевать шлем и соответствующие защитные средства. Также необходимо неуклонно соблюдать Правила дорожного движения и не забывать о внимательности и осторожности за рулем.