Прикарпатье: в детской больнице открыли отделение онкогематологии

Сегодня в Ивано-Франковской областной клинической детской больнице открыли онкогематологическое отделение.

Как сообщили УНИАН в Управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации, новое помещение отделения освятил священник.

В церемонии открытия приняли участие председатель облгосадминистрации Михаил Вишиванюк и председатель областного совета Александр Сыч.

По словам главного врача областной детской больницы Радислава Котурбаша, на сегодняшний день в новом отделении имеют возможность лечиться одновременно 25 детей.

Справка УНИАН. Ивано-Франковская область была единственной в Украине, где не было детского онкологического отделения. Онкобольные дети лечились в областной детской клинической больнице в отделении гематологии. Отныне 200 детей Прикарпатья, которые находятся на медицинском учете с онкологическими болезнями крови, смогут получать своевременную квалифицированную врачебную помощь с соблюдением всех современных требований.