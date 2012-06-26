За детским лагерем «Дельфин» оставил право на имущество

Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным договор аренды коммерческой фирмы на имущество детского оздоровительного учреждения «Дельфин» в бахчисарайском селе Песчаное.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба крымской прокуратуры.

Высший хозсуд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, принятых по иску надзорного ведомства Крыма к фирме, которая приобрела право пользования имуществом. «Суд подтвердил доводы о том, что договор аренды заключен с нарушением процедуры согласования, для деятельности, не связанной с оздоровлением детей, а потому должен быть признанным недействительным. Таким образом, «Дельфин» сохранил свой профиль как детская здравница», - говорится в пресс-релизе.

«Дельфин» построен в конце 1970-х годов на берегу Каламитского залива Черного моря. Два жилых трехэтажных корпуса расположены на территории огороженного парка.

В этом году в лагере оздоравливались почти 1,2 тыс. детей, из них более 800 является детьми-сиротами, лишенными родительской заботы, детьми из многодетных и малообеспеченных семей.