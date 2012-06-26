На юге Крыма горел лес

Лес горел в понедельник на южном берегу Крыма, для ликвидации пожара в труднодоступной местности привлекался вертолет Ми-8, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о возгорании поступила около 16 часов, с огнем удалось справиться через четыре часа.

Горела подстилка на площади 0,2 гектара в Гурзуфском лесничестве. В тушении пожара задействовали почти 60 человек – сотрудников Ялтинского горно-лесного природного заповедника и бойцов МЧС.

Сложность операции заключалась в том, что лес находится в скалистой местности с крутыми склонами (угол составляет до 70 градусов) без подъездных путей.

Сегодня в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

