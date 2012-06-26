В Тернопольской области в ДТП погибла роженица

В Тернопольской области в результате ДТП погибла роженица.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай Лецкалюк, трагедия произошла сегодня ночью вблизи села Смиковцы Тернопольского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 вез в областной центр свою знакомую, у которой начались схватки. Отвлекшись на сильный крик женщины, связанный со схватками, водитель допустил столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит», на котором шестеро взрослых и шестеро детей из Ивано-Франковска ехали отдыхать в Крым.

В результате аварии роженица погибла. Водители обоих транспортных средств и одна пассажирка были доставлены в больницу. Вскоре от полученных травм 40-летний водитель ВАЗа умер в больнице.

В целом за сутки, по данным областной ГАИ, в Тернопольской области произошло 4 ДТП, 3 человека погибли, еще 7 - травмированы.