В Харькове во время Евро за медпомощью обратились 260 болельщиков

В Харькове во время проведения матчей Евро-2012 за медицинской помощью обратились 257 болельщиков.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Игоря Шурму.

По его данным, на протяжении 7-24 июня за медпомощью на стадионе «Металлист» обратились 97 болельщиков, в фан-зоне на площади Свободы – 157, в международном аэропорту «Харьков» - 1, на железнодорожном вокзале – 2 человека.

И.Шурма отметил, что 65 болельщиков были госпитализированы. Среди них граждан Голландии - 12, Австралии - 1, Украины - 32, Англии - 4, России - 5, Дании -1, Германии – 5, Грузии – 1, Израиля – 2, Египта – 1, Венгрии – 1. Они госпитализированы в медицинские заведения Харькова.

По словам заместителя председателя ОГА, за последнюю неделю (18-24 июня) медицинская помощь была оказана 28 лицам (в фан-зоне – 27, на железнодорожном вокзале – 1). 8 человек были госпитализированы.