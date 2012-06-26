Годовалая девочка опрокинула на себя ведро горящего самогона: 90% ожогов тела

В Бердичеве Житомирской области из-за неосторожности бабушки годовалая внучка получила 90% ожогов тела.

Как сообщили УНИАН в Бердичевском городском отделе УМВД Украины в Житомирской области, женщина оставила в ведре на кухне, где в это время играл ребенок, самогон, и на несколько минут вышла в комнату. Девочка опрокинула ведро на себя, самогон загорелся от пламени газовой плиты, огонь перекинулся на ребенка. Девочку доставили в реанимационное отделение Житомирского ожогового центра.