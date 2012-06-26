Фура с 16 тоннами молочной кислоты пробила автобусную остановку
Угрозы для окружающей среды нет
Утром 25 июня в с.Кмытив Коростышевского района Житомирской области на трассе Киев – Чоп произошло столкновение грузового автомобиля DAF еще с двумя грузовиками.
Как сообщает пресс-служба МЧС, автомобиль перевозил молочную кислоту 18 специальных емкостях. Вследствие ДТП грузовик столкнулся также с бетонной остановкой общественного транспорта. Из-за этого 11 емкостей были повреждены, и на проезжую часть и кювет пролилось около 10 тысяч литров вещества. Водитель оказался зажат в кабине. Спасатели освободили его с помощью специального оборудования. С травмами он попал в Коростышевскую центральную районную больницу. К ликвидации последствий ДТП привлекалось отделение спасателей города Коростышев и два отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения из областного центра, автокран и два грузовых автомобиля. Сотрудники МЧС создали специальную насыпь для недопущения дальнейшего растекания молочной кислоты. Угрозы для окружающей среды нет. Задержки движения транспорта не было. К вечеру с места события убрали технику, смыли остатки вещества с дороги, работники дорожной службы посыпали дорогу песком.
Как сообщает пресс-служба МЧС, автомобиль перевозил молочную кислоту 18 специальных емкостях.
Вследствие ДТП грузовик столкнулся также с бетонной остановкой общественного транспорта. Из-за этого 11 емкостей были повреждены, и на проезжую часть и кювет пролилось около 10 тысяч литров вещества.
Водитель оказался зажат в кабине. Спасатели освободили его с помощью специального оборудования. С травмами он попал в Коростышевскую центральную районную больницу.
К ликвидации последствий ДТП привлекалось отделение спасателей города Коростышев и два отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения из областного центра, автокран и два грузовых автомобиля.
Сотрудники МЧС создали специальную насыпь для недопущения дальнейшего растекания молочной кислоты. Угрозы для окружающей среды нет. Задержки движения транспорта не было.
К вечеру с места события убрали технику, смыли остатки вещества с дороги, работники дорожной службы посыпали дорогу песком.