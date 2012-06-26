Фура с 16 тоннами молочной кислоты пробила автобусную остановку

Утром 25 июня в с.Кмытив Коростышевского района Житомирской области на трассе Киев – Чоп произошло столкновение грузового автомобиля DAF еще с двумя грузовиками.

Как сообщает пресс-служба МЧС, автомобиль перевозил молочную кислоту 18 специальных емкостях.

Вследствие ДТП грузовик столкнулся также с бетонной остановкой общественного транспорта. Из-за этого 11 емкостей были повреждены, и на проезжую часть и кювет пролилось около 10 тысяч литров вещества.

Водитель оказался зажат в кабине. Спасатели освободили его с помощью специального оборудования. С травмами он попал в Коростышевскую центральную районную больницу.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось отделение спасателей города Коростышев и два отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения из областного центра, автокран и два грузовых автомобиля.

Сотрудники МЧС создали специальную насыпь для недопущения дальнейшего растекания молочной кислоты. Угрозы для окружающей среды нет. Задержки движения транспорта не было.

К вечеру с места события убрали технику, смыли остатки вещества с дороги, работники дорожной службы посыпали дорогу песком.