Сегодня в Киеве начал работу бесплатный флюорограф

Сегодня на территории Европейской деревни под аркой Дружбы народов в Киеве начал свою работу бесплатный флюорограф. Также во время акции все желающие могут получить бесплатную консультацию маммолога и фтизиатра в палатке «Разом до здорового суспільства», которая находится справа за футбольным полем. Эти медицинские услуги обеспечивает Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках своего направления «Здоровье нации». Каждый день с 25 июня по 1 июля с 10.00 до 22.00 все желающие смогут бесплатно пройти диагностику молочных желез и легких.

Диагностика легких проводится на современном цифровом рентгенофлюорографическом аппарате, который в 5-10 раз меньше облучает человека по сравнению с традиционными пленочными аппаратами. Флюорограф находится на парковке слева от главного входа на территорию Евродеревни под аркой Дружбы народов.

График работы флюорографа с 10.00 до 22.00: обед 13.30-14.30, 17.30-18.30. График работы фтизиатра и маммолога с 10.00 до 22.00. 0-800-503-080 - бесплатная горячая линия по вопросам туберкулеза http://stoptb.in.ua/