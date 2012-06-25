СЭС не рекомендует купаться на пляже «Стрелка» в Николаеве

СЭС не рекомендует купаться на одном из двух официальных городских пляжей Николаева под названием «Стрелка», так как загрязнение воды там в 400 раз превышает норму.

Об этом УНИАН сообщил главный главный врач Николаевской городской СЭС Василий Ганусовский.

По его словам, содержание в воде лактозоположительной кишечной палочки на «Стрелке» достигает 2 млн единиц на один литр воды при допустимой норме в 5 тысяч единиц.

«Это обычная картина на пляжах, которую мы наблюдаем в течение последних 20 лет. Пляж не закрыт. Однако мы рекомендуем населению не купаться. Распоряжение об этом подписал главный врач Центральной районной СЭС. Руководитель пляжа должен донести эту информацию до отдыхающих, разместить объявление на табличках», - пояснил В.Ганусовский.

По его словам, на втором официальном городском пляже - «Чайка», расположенном в Корабельном районе, две недели назад также было отмечено существенное превышение нормы: 6 тысяч 200 единиц лактозоположительной кишечной палочки. Главный врач Корабельной районной СЭС подписал распоряжение о запрете купания на пляже. Однако последний отбор воды, сделанный 19 июня, показал, что вода соответствует требованиям нормы, и купание было разрешено.

«В данный момент кишечная палочка на пляже «Чайка» на нормальном уровне, ничего необычного мы не наблюдаем. Обстановка не требует нашего вмешательства. Но лично я в такой воде купаться бы не стал. Или сразу бы принимал душ, выйдя из воды. Но люди сами решают для себя, купаться или нет. Во всяком случае, необходимо соблюдать меры осторожности при купании и стараться не заглатывать воду вовнутрь», - отметил В.Ганусовский.