В водоемах Харьковщины в выходные дни утонули 5 человек

В водоемах Харьковской области на протяжении минувших выходных утонули пять человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, 23 июня произошло 2 несчастных случая в Балаклейском и Первомайском районах, 24 июня - в Красноградском, Лозовском и Печенежском районах.

Всего на протяжении минувшей недели в Харьковской области в водоемах погибли 10 человек.

Отмечается, что все трагические случаи произошли по неосторожности граждан во время купания.