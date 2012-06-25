В водоемах Харьковщины в выходные дни утонули 5 человек
14:45, 25 июня 2012Новости регионов
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По неосторожности граждан
В водоемах Харьковской области на протяжении минувших выходных утонули пять человек.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, 23 июня произошло 2 несчастных случая в Балаклейском и Первомайском районах, 24 июня - в Красноградском, Лозовском и Печенежском районах.
Всего на протяжении минувшей недели в Харьковской области в водоемах погибли 10 человек.
Отмечается, что все трагические случаи произошли по неосторожности граждан во время купания.
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