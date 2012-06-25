В Марганце бомж убил двоих людей - ради мобильного и 58 грн

В Марганце Днепропетровской области бомж убил двоих людей, чтобы украсть мобильный телефон и 58 гривен.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что мужчина 1982 года рождения в лесопосадке во время ссоры камнем убил местного жителя. После этого, с целью ограбления, пошел на квартиру убитого, бетонным обломком убил сожительницу хозяина и похитил мобильный телефон и 58 гривен.