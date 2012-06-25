Черниговщина: во время пожара погибли два человека
12:11, 25 июня 2012Новости регионов
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Мать с сыном...
В Черниговской области во время пожара погибли мать с сыном.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел в с. Рудка Черниговского района ночью в частном жилом доме.
Предварительно причиной пожара спасатели называют неосторожность во время курения.
На месте пожара обнаружены тела женщины 1926 года рождения и ее сына 1965 года рождения.
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