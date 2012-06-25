Черниговщина: во время пожара погибли два человека

В Черниговской области во время пожара погибли мать с сыном.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пожар произошел в с. Рудка Черниговского района ночью в частном жилом доме.

Предварительно причиной пожара спасатели называют неосторожность во время курения.

На месте пожара обнаружены тела женщины 1926 года рождения и ее сына 1965 года рождения.