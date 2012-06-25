В Крыму 8 сел остались без света из-за сильного ветра
11:36, 25 июня 2012Новости регионов
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Работают 30 бригад электриков
В Крыму жители восьми сел остались без света из-за обрыва проводов во время сильного ветра в воскресенье.
Об этом сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.
По информации компании "Крымэнерго", основной удар стихии пришелся на Сакский, Симферопольский и Черноморский районы.
30 бригад электриков пытаются возобновить подачу света.
Кроме того, спасатели за сутки помогли 9 отдыхающим, которых на матрацах и катамаранах относло в море на расстояния от 500 м до 1 км в районе Евпатории и Феодосии из-за шквалов.
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