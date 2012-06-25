В Одесском цирке из-под купола сорвалась воздушная гимнастка

Причину травмирования артистки российского театра-цирка «Кракатук», сорвавшейся в субботу из-под купола на манеж Одесского цирка, установит специальная комиссия, сообщал сегодня УНИАН директор Одесского цирка Алексей Купин.

Сейчас воздушной гимнастке Анастасии Улановой, упавшей при исполнении сложного трюка примерно с 6-метровой высоты, оказывают помощь медики Одесской горбольницы №11.

Вместе с тем, А Купин опроверг слухи, что воздушная гимнастка сломала позвоночник, и добавил, что российская труппа продолжает гастроли в Одесском цирке.

В травматологическом отделении больницы уточнили, что у пациентки диагностированы переломы голеностопных суставов ног и ушиб позвоночника. Состояние потерпевшей стабильное.

Как сообщал УНИАН, предыдущая трагедия в Одесском цирке произошла 9 лет назад – 4 декабря 2003 года. Тигр Шерхан во время репетиции неожиданно напал на дрессировщицу и перегрыз ей сонную артерию, в результате чего девушка скончалась на месте.