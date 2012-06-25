На Крещатике возле фан-зоны упал с дерева болельщик

Возле столичной фан-зоны на Крещатике с дерева упал болельщик, решивший понаблюдать "со стороны" за футбольным матчем "Италия – Англия".

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, инцидент произошел вчера около 19.00.

"20-летний мужчина, житель Полтавской области залез на липу возле фан-зоны. Стюарты и милиция несколько минут пытались уговорить его слезть добровольно. Когда это не помогло, они попробовали снять его с дерева, в результате чего молодой человек сломал ветку, на которой сидел, и упал вниз", - сказали в главке милиции, отметив при этом, что правонарушитель телесных нарушений не получил и был доставлен в территориальное отделение милиции №4 для составления административного протокола.

Также в милиции отметили, что сотрудники зеленстроя могут предъявить молодому человеку возмещение ущерба за поломанное дерево.