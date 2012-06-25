Дерево упало на маршрутку: пострадали пассажиры

В Днепропетровской области в результате падения дерева на маршрутное такси пострадали девять человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно их данным, 23 июня диспетчером Широковского райотдела УМЧС в области была получена информация, что в результате непогоды (сильный ветер, гроза) упали 3 дерева, одно из которых - на маршрутное такси, следовавшее по маршруту АС «Ингулец - площадь Освобождения город Кривой Рог» через пгт Широкое.

В результате происшествия пострадали девять человек, из которых шестеро были госпитализированы, остальные от госпитализации отказались.