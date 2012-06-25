Домашняя собака разодрала лицо 6-летней девочке
08:43, 25 июня 2012Новости регионов
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В Тернопольской области
В Тернопольской области собака искусала лицо 6-летнему ребенку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины. Инцидент произошел в городе Кременце. По данным спасателей, на ребенка напала домашняя собака. Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «искусанные раны лица».Инцидент произошел в городе Кременце
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Инцидент произошел в городе Кременце. По данным спасателей, на ребенка напала домашняя собака.
Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «искусанные раны лица».
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