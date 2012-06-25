Домашняя собака разодрала лицо 6-летней девочке

В Тернопольской области собака искусала лицо 6-летнему ребенку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины. Инцидент произошел в городе Кременце. По данным спасателей, на ребенка напала домашняя собака. Потерпевшую девочку сразу доставили в районную больницу, где медики установили диагноз «искусанные раны лица».