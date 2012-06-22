В Одессе 33-летний мужчина убил и расчленил 31-летнюю жену

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве из-за ревности 31-летней одесситки, которая полтора месяца находилась в розыске согласно заявлению родственников, информировали сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнил руководитель Отдела Владимир Шаблиенко, исчезнувшая 9 мая Виктория Борис, в конечном итоге, была найдена – убитой, к сожалению. Причем тело жертвы убийца расчленил, упаковал в полиэтиленовые пакеты и закопал вблизи конечной остановки городского автобусного маршрута №208.

По данным следствия, есть основания считать причастным к жестокому убийству на почве ревности 33-летнего мужа Виктории, с которым она прожила в браке около 11 лет. Однако хотела его разорвать, поскольку полюбила другого человека – коллегу по работе.

Мужчина, который работал системным администратором в одной из фирм, не давал согласия на развод. И когда женщина настояла на своем, затаил на нее злобу. Хотя с родственниками замученной жены и после убийства общался спокойно, даже приходил к сестре убитой жены, чтобы забрать у нее свою 5-летнюю дочь.

Сейчас задержанный дает показания следователю, который ведет уголовное дело, согласно признакам состава преступления, предусмотренного ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.