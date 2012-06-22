Фисталь: мы следим за состоянием девушки с 70% ожогов тела

Донецкий ожоговый центр совместно с луганскими специалистами будет следить за состоянием 23-летней девушки из Северодонецка Луганской области, которую пытался сжечь ее бывший мужчина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь.

По его словам, 21 июня рассматривалась возможность транспортировки девушки из реанимации Луганской областной клинической больницы в Донецк.

«Вчера мы послали своего специалиста для обследования пациентки и консультации с луганскими докторами. Была такая задумка перевести ее к нам. Но после осмотра оказалось, что девушка не в транспортабельном состоянии. Три дня она лежала в больнице в Лисичанске и только потом ее перевезли в Луганск. Она сейчас в коме на искусственной вентиляции легких. Обследование еще проведено не полностью, не выяснена причина, почему она в коме, то ли от ожогов, то ли от того, что ее били железной трубой по голове», - сказал Э.Фисталь.

Также он отметил, что луганские врачи совместно с донецкими коллегами составили план мер по спасению жизни девушки.

По словам Э.Фисталя, если появится возможность, девушку обязательно перевезут в Донецк, но если такой возможности не будет из-за ее состояния, донецкие и луганские врачи ее продолжат лечить на месте.

Как сообщал УНИАН, в Северодонецке 16 июня на берегу реки Северский Донец мужчина 1976 г.р., облил бензином и поджег девушку 1989 г.р. и ее мать 1971 г.р.

Девушка находится в Луганской областной клинической больнице с более чем 70% ожогов тела, а ее мать с 50% ожогов тела.

Подозреваемый задержан. Ранее мужчина и пострадавшая девушка были парой. Однако после расставания мужчина не оставлял ее в покое, угрожал и преследовал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.