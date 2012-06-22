В Житомире провели акцию «За охрану семьи и детей»

Активисты тернопольских религиозных общественных организаций сегодня в рамках всеукраинской акции пешим ходом прошли по улицам Житомира и провели флеш-моб возле облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции утром вышли от ТРЦ «Глобал» и направились по улице Киевской в центр города. После этого они выстроились напроти здания Житомирской областной госадминистрации возле памятника С.П. Королеву.

Там активисты провели флеш-моб, который символизировал борьбу за охрану семей в Украине. С одной стороны в три ряды выстроились монашенки, с другой - активисты организации «Покров Богородицы» с плакатами. В центре флеш-моба ходила «смерть с косой», на груди у которой висела надпись «гендер».

Участники подчеркивали, что они протестуют против введения в Украине ювенальной юстиции и против принятия проекта закона «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Тернопольские активисты также призвали протестовать и не поддерживать однополые браки, а тем более бороться против того, чтобы в такие семьи отдавали детей.

Тернопольская общественная организация «Покров Богородицы» известна резонансными акциями протеста против однополых браков.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Законопроектом определяется, что законодательство Украины основывается на принципе недискриминации. Им предусмотрено, что любые формы дискриминации отдельных личностей или групп лиц по их определенным признакам со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также юридических и физических лиц запрещаются.