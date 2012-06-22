Ривненщина: из-за грозовых дождей обесточено десятки населенных пунктов

Сильные ливни и грозовые дожди, которые прошли В Ривненской области поздним вечером 21 июня обесточили десятки населенных пунктов преимущественно в северных районах области, где также возникло пять пожаров.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС Украины в области, наиболее пострадавшими оказались населенные пункты в Заречненском, Владимирецком, Дубровицком районах, где, в частности, обесточено 6 ЛЭП-10КВ (три из них - частично) и 18 населенных пунктов.

В частности, в с. Подлесное Дубровицкого района в одном из частных хозяйств огнем уничтожено хозяйственное здание, три тонны сена и поросенок. Причина - попадание разряда молнии. А в с. Каменное-Случанское в Сарненского района, в одном из частных хозяйств огнем уничтожено покрытие хозяйственного здания и повреждены вещи домашнего потребления. В пгт Заречное, в одном из частных хозяйств огнем уничтожено покрытие хозяйственного здания и 200 кг сена.

На данное время восстановительные работы в пострадавших районах проводят бригады ПАО «Ривнеоблэнерго».