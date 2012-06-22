При прочистке коллектора произошел выброс газа: пострадали люди

В Запорожской области при прочистке коллектора сотрудниками водоканала произошел выброс газа. Два человека госпитализированы с ожогами.

Информацию о происшествии УНИАН официально подтвердили в теруправлении Госгорпромнадзора в Запорожской области.

«Действительно, 20 июня произошел групповой несчастный случай с работниками Васильевского подразделения коммунального предприятия «Облводоканал». При выполнении работ по ремонту канализационного коллектора произошел выброс газа, в результате чего слесарь-ремонтник предприятия 1958 г.р. и газосварщик 1950 г.р. получили ожоги разной степени тяжести, с которыми госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу», - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств и причин произошедшего теруправлением Госгорпромнадзора создана спецкомиссия.