В Волынской области молния попала в верхушку церкви

22 июня в 05:45 в селе Домашев Киверцовского района Волынской области произошел пожар в церкви Апостолов Петра и Павла.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, возгорание произошло в верхушке храма. К тушению была привлечена дежурный караул государственной пожарной спасательной части №6 г. Киверцы, местная пожарная охрана сел Цумань и Журавичи.

Первоочередной задачей бойцов МЧС было не допустить распространения огня на все здание. За 17 минут пожар был локализован, а через час - полностью ликвидирован. Огонь повредил 25 кв. м деревянного купола.

Благодаря оперативности работников МЧС, церковь, построенную в 2008 году, удалось спасти от уничтожения огнем.

Причина пожара – грозовой разряд. Погибших и травмированных нет.

На месте пожара работала оперативная группа территориального управления МЧС и Гостехногенбезопасности.