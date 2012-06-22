В Запорожье горел склад легковоспламеняющихся веществ

В Запорожье два часа ликвидировали пожар на складе легковоспламеняющихся веществ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного теруправления МЧС в Запорожской области, пожар произошел вчера вечером.

«Площадь пожара составила 100 кв. м в подвальном помещении и около 400 кв. м на открытой территории склада. На складе горели резиновые колеса, лаки, битум и другие легковоспламеняющиеся вещества. В складском подвале также находились 8 балонов: 5 с ацетиленом и 3 с пропан-бутановой смесью», - сообщили в пресс-службе.

В связи с повышенным уровнем опасности пожара на место происшествия срочно выехали 9 единиц техники и 50 спасателей МЧС, которым из-за высокой задымленности пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

«В течение получаса пожар был локализован. Около двух часов пожарные проводили проливку и разбор конструкций», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате пожара, по данным МЧС, нет.

Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.