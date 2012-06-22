Обвалившемуся в Одессе дому было 200 лет

Рухнувший вчера дом №15 на улице Отрадной, напротив Одесского театра музыкальной комедии, находился в аварийном состоянии и мог обвалиться из-за утраты прочности строительного камня-ракушечника, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области.

«У этого здания просто истек срок годности, который не превышает 200 лет, - отметила руководитель пресс-службы облМЧС Майя Гинько. – По этой причине жильцов выселили несколько лет назад, как из других ветхих зданий из ракушечника в исторической части Одессы, которые постепенно разрушаются».

Однако в обвалившемся доме, выкупленном, очевидно, под новую застройку, вплоть до обрушения функционировал офис одной из фирм. И директор как раз прибыла к зданию на «Peugeot-206», поднялась на второй этаж, чтобы просмотреть электронную почту, когда послышался треск фасадной стены и погас свет. Поскольку лестница уцелела – женщина успела покинуть офис живой-невредимой.

После ЧП сотрудники МЧС, представители «Одессаоблэнерго», газовой и водоснабжающей служб отключили функционировавшую в здании трансформаторную подстанцию, перекрыли подачу газа и воды.

В ближайшее время, когда спасатели закончат разборку завалов, специалисты МЧС обещают обнародовать окончательное заключение по поводу причин обрушения здания, где раньше функционировали мастерские Украинского товарищества слепых, издававшие аудиокниги для слабовидящих.

Ожидают официальных выводов также жители соседних домов, которые не исключают, что обрушение дома могли спровоцировать некие лица, причастные к выкупу здания и прилегающей территории под новое строительство.

Как сообщал УНИАН, дом №15 на Отрадной обрушился сегодня около 13.00, обломками стен серьезно поврежден легковой автомобиль Peugeot-206, припаркованный рядом с обрушившимся зданием. Обстоятельства и причины ЧП выясняют специалисты, побывал на месте происшествия также вице-мэр Одессы Анатолий Орловский.

