Четверо мужчин умерли от алкогольного отравления

В Винницкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех людей, умерших в результате алкогольного отравления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Согласно сообщению, в городе Ладыжин от отравления неизвестным веществом умерли четыре человека.

Как успел объяснить один из погибших, мужчины пили спирт, разведенный водой.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Ладыжинского райотдела милиции, эксперт-криминалист и судебно-медицинский эксперт, были обнаружены и изъяты пустые пластиковые и стеклянные бутылки, которые направлены для проведения химических исследований.

Тела граждан были направлены для проведения судебно-медицинского исследования в Ладыжинское отделения Винницкого областного бюро СМЭ.

По предварительному заключению эксперта причиной их смерти является отравление неизвестным веществом.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины - незаконный сбыт алкогольных напитков, изготовленных из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению людей.

Уголовное дело направлено для расследования в следственное управление УМВД Украины в Винницкой области. Его ход контролируется прокуратурой Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, В г. Ладыжин Винницкой области в результате алкогольного отравления умерли трое мужчин. На следующий день умер еще один мужчина из этой компании.

