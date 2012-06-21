Мужчину, заминировавшего Волынскую ОГА, задержали в Одессе

Подозреваемого в «заминировании» Волынской ОГА и железнодорожного вокзала милиция задержала в Одессе. Сейчас он доставлен в Луцк. Сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как рассказал начальник УМВД Украины в Волынской области генерал-майор милиции Богдан Щур, сейчас с задержанным проводятся следственные действия. «Мужчина сознался, что именно он по телефону сообщил о заминировании облгосадминистрации и железнодорожного вокзала. На Волыни он находился по частным делам. А сообщение о заминировании отправлял из хулиганских побуждений. Сейчас по делу назначен ряд экспертиз», - сообщил Б.Щур.

Также, по его словам, по статье 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленник находится в изоляторе временного содержания Луцкого горотдела милиции. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ложные сообщения о заложенной взрывчатке в помещении Волынской ОГА сделал безработный житель Херсона.