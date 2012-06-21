В центре Одессы обвалился жилой дом

Сегодня около 13.00 на улице Отрадной, 15 - напротив здания Одесского театра музыкальной комедии - рухнула фасадная стена 2-этажного жилого дома.

Как сообщает корреспондент УНИАН, обломками серьезно поврежден легковой автомобиль Peugeot, припаркованный рядом с обрушившимся зданием. В тот момент в его салоне никого не было.

По данным пресс-службы Управления МЧС Украины в Одесской области, пострадавших вследствие обрушения дома нет, обстоятельства ЧП выясняют специалисты, а также прибывший на место происшествия вице-мэр Одессы Анатолий Орловский. Движение по улице Отрадной пока перекрыто.

С учетом того, что на первом этаже рухнувшего здания располагались электроподстанция, в соседних домах также отключено электричество.

По некоторым свидетельствам очевидцев ЧП, несколько человек, находившихся в доме перед обрушением, успели покинуть его, услышав треск стены второго этажа здания.