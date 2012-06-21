В Винницкой области выгорело 3 га леса
14:53, 21 июня 2012Новости регионов
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Причины устанавливаются
В Бершадском районе Винницкой области выгорели 3 гектара лесных насаждений, принадлежащих Государственному предприятию «Бершадский Райагролес».
Об этом сообщает управление Гостехногенбезопасности в Винницкой области.
Согласно сообщению, возгорание произошло 19 июня, и из-за повышенной температурой и быстрого ветра пожар быстро распространялся по лесному массиву.
В конце концов огонь охватил 3 гектара лесных насаждений.
Причины возгорания устанавливаются.
С начала года на территории области это уже второй пожар, возникший в лесных массивах.
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