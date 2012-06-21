В Винницкой области выгорело 3 га леса

В Бершадском районе Винницкой области выгорели 3 гектара лесных насаждений, принадлежащих Государственному предприятию «Бершадский Райагролес».

Об этом сообщает управление Гостехногенбезопасности в Винницкой области.

Согласно сообщению, возгорание произошло 19 июня, и из-за повышенной температурой и быстрого ветра пожар быстро распространялся по лесному массиву.

В конце концов огонь охватил 3 гектара лесных насаждений.

Причины возгорания устанавливаются.

С начала года на территории области это уже второй пожар, возникший в лесных массивах.