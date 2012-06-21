В Полтавской области молнией убило 49-летнюю женщину
14:48, 21 июня 2012Новости регионов
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Трагедия произошла вчера
В селе Пришиб Кременчугского района Полтавской области молнией убило 49-летнюю женщину.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данням, трагедия произошла вчера около 16-ти часов, когда женщина находилась на пастбище и в регионе бушевала гроза и молнии. Труп направлен в морг 4-й городской больницы Кременчуга для установления причины смерти.
Напомним, во время грозы 14 июня в Полтавской области молнией убило 24-летнего мужчину.
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