В Полтавской области молнией убило 49-летнюю женщину

В селе Пришиб Кременчугского района Полтавской области молнией убило 49-летнюю женщину.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данням, трагедия произошла вчера около 16-ти часов, когда женщина находилась на пастбище и в регионе бушевала гроза и молнии. Труп направлен в морг 4-й городской больницы Кременчуга для установления причины смерти.

Напомним, во время грозы 14 июня в Полтавской области молнией убило 24-летнего мужчину.