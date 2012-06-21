В столице семейной формой воспитания охвачено 84% сирот

В столице семейной формой воспитания охвачено 84% детей-сирот и детей, лишенные родительской опеки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Службу по делам детей КГГА.

Согласно обнародованной информации, на первичном учете в районных службах Киева в настоящее время находятся 2 тыс. 463 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В то же время в семьях опекунов и попечителей, приемных семьях и детских домах семейного типа сейчас воспитывается 2063 ребенка, что составляет 84%.

Как отмечают в КГГА, это один из самых высоких показателей среди всех регионов нашего государства, например, в среднем показатель по Украине составляет 76%.

По данным КГГА, с начала 2012 года под опеку и заботу взяты 118 детей, устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа – 14 и усыновлены 45.

Кроме того, на протяжении первого полугодия 2012 года, 79 человек прошли обучение в качестве кандидатов по семейным формам воспитания, еще 25 желающих учатся сейчас. Также почти 60 желающих сегодня находятся на учете в качестве кандидатов в усыновители, среди них есть семейные пары и одинокие лица.

По результатам анализа, который проводили специалисты службы по делам детей, вне семейных форм по большей части остаются деть с инвалидностью, дети с разными серьезными заболеваниями и подростки.

По словам начальника Службы по делам детей Николая Кулебы, пути решения такой проблемы предусмотрены городской комплексной программой «Киев без сирот», которая находится на финальной стадии доработки. В частности, она предусматривает финансовую поддержку семей, которые возьмут на воспитание ребенка-сироту с инвалидностью, и активизацию создания новых детских домов семейного типа.