В Одесской области 36 виноградарей отравились ядохимикатами

13:31, 21 июня 2012
Новости регионов
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Пестицидный препарат "Би-58"

В Одесской области 36 виноградарей из села Оксамитное во время работы отравились ядохимикатами.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС Украины в Одесской области.

По их данным, 20 июня были госпитализированы 36 виноградарей, причем трое пострадавших от паров пестицидного препарата "Би-58" сейчас находятся в реанимационном отделении.

Пациентам поставлен диагноз: «отравление парами ядохимикатов».

Пестицидным препаратом механизаторы опрыскивали виноградные кусты на смежном участке, рядом с которым пострадавшие подвязывали виноград.

Сейчас прокуратура Одесской области проводит проверку по факту отравления ядохимикатами работников агрофирмы в Болградском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства.

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