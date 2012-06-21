В Одесской области 36 виноградарей отравились ядохимикатами

В Одесской области 36 виноградарей из села Оксамитное во время работы отравились ядохимикатами.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС Украины в Одесской области.

По их данным, 20 июня были госпитализированы 36 виноградарей, причем трое пострадавших от паров пестицидного препарата "Би-58" сейчас находятся в реанимационном отделении.

Пациентам поставлен диагноз: «отравление парами ядохимикатов».

Пестицидным препаратом механизаторы опрыскивали виноградные кусты на смежном участке, рядом с которым пострадавшие подвязывали виноград.

Сейчас прокуратура Одесской области проводит проверку по факту отравления ядохимикатами работников агрофирмы в Болградском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства.