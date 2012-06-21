В Херсонской области обесточены 19 населенных пунктов

В Херсонской области в результате сильных гроз, которые прошли 20 июня, обесточены 19 населенных пунктов, сорваны крыши с 10 домов и поврежден газопровод

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, вследствие порывистого и шквального ветра 20 июня в период с 15:30 до 18:00 произошло аварийное отключение электроснабжения в 19 населенных пунктах. Причина: повреждение воздушных электрических линий и электрических опор.

Особенно от стихии пострадал Бериславский район, где обесточены 5 населенных пунктов - пгт Казацкое и села Веселое, Варовка, Таврическое, Высокое. Повреждены линии электропередач - ВЛ-35 кВт (1шт), ВЛ-10 кВт (7 шт), ВЛ-0, 4 кВт (35 шт) и 49 трансформаторных подстанций. Для ликвидации аварии задействованы 4 бригады, 6 единиц техники, 12 человек личного состава РЭС. Электроснабжение планируется восстановить в течении 21-22 июня.

Кроме того, в пгт Казацкое в результате сильного ветра и дождя сорвало крыши с 10 домов. В результате падения крыши с одного из жилых домов повреждены 23 м газопровода и 7 домов остались без газоснабжения, а в результате падения деревьев погнуты газопроводы на 3 улицах поселка.

Также из-за повреждения газопровода от упавших деревьев в селе Отрадокамянка без газоснабжения остались 8 частных домов.

В селе Новая Кубань Великоалександровского района 20 июня во время грозы ударом молнии повреждена стена частного дома. Пострадавших нет. Жильцам дома оказана помощь.