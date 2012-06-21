Херсонщина: 3-летний ребенок получив удар током

Вчера вечером в реанимационное отделение Бериславской районной больницы с диагнозом «электротравма» была госпитализирована 3-летняя девочка, которая проживает в с родителями в пгт Ивановка, сообщает пресс-служба ТУ МЧС в Херсонской области.

В сообщении указывается, что о происшествии в Бериславский райотдел МЧС сообщил председатель поселкового совета пгт Казацкое Бериславского района, в котором и произошел несчастный случай.

Установлено, что ребенок получил удар током в поселке Казацкое, когда мотоцикл, на котором девочка ехала с матерью, наехал на оборванный электропровод.

Позже пострадавшая была переведена в Херсонскую детскую областную клиническую больницу. Состояние ребенка стабильное.