Житомирщина: в детском лагере утонул 9-летний интернатовец

В детском лагере в Житомирской области утонул в пруду 9-летний воспитанник интерната.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 19 июня в МЧС Житомирской области поступило сообщение о том, что в селе Левков Житомирского района утонул 9-летний мальчик, воспитанник школы-интерната.

Как выяснилось, мальчик находился в детском лагере. В пруд он упал во время прогулки.

По информации администрации лагеря, пруд для купания детей не использовался.

По данному факту прокуратура Житомирского района проводит проверку.