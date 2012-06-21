Житомирщина: в детском лагере утонул 9-летний интернатовец
12:00, 21 июня 2012Новости регионов
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В детском лагере в Житомирской области утонул в пруду 9-летний воспитанник интерната.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 19 июня в МЧС Житомирской области поступило сообщение о том, что в селе Левков Житомирского района утонул 9-летний мальчик, воспитанник школы-интерната.
Как выяснилось, мальчик находился в детском лагере. В пруд он упал во время прогулки.
По информации администрации лагеря, пруд для купания детей не использовался.
По данному факту прокуратура Житомирского района проводит проверку.
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