Премьер-министр хочет узнать мнение жителей о ходе реформы

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что одна из целей его сегодняшней поездки в Днепропетровскую - узнать мнение жителей, особенно медиков, о реализации медицинской реформы в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Днепропетровске во время открытия перинатального центра.

«Нас это очень беспокоит. Я обращаюсь к медикам - вас устраивает нынешнее состояние медицины?», - спросил Н.Азаров медработников, которые собрались перед перинатальным центром.

Премьер-министр предложил медикам поднять руки. Посмотрев на реакцию, Н.Азаров заявил: «Никого не устраивает?».

«Реформу проводить нужно, чтобы стало лучше людям. Важно, как делать медицинскую реформу», - подчеркнул он.