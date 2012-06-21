Житомирщина: от укуса змей пострадали три человека

В Житомирской области за неделю от укуса змей пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 13 июня в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» попал 36-летний мужчина, собиравший в лесу землянику. 17 июня в селе Красиловка еще один мужчина был укушен змеей при подобных обстоятельствах. И уже через 2 суток – 19 июня – в селе Невгоды того же района змея укусила мужчину, который работал во дворе.

Поэтому МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности во время пребывания на природе.