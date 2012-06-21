Житомирщина: от укуса змей пострадали три человека
10:27, 21 июня 2012Новости регионов
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Собирали в лесу землянику
В Житомирской области за неделю от укуса змей пострадали три человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 13 июня в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» попал 36-летний мужчина, собиравший в лесу землянику. 17 июня в селе Красиловка еще один мужчина был укушен змеей при подобных обстоятельствах. И уже через 2 суток – 19 июня – в селе Невгоды того же района змея укусила мужчину, который работал во дворе.
Поэтому МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности во время пребывания на природе.
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