Херсонщина: 5-летний ребенок упал в яму с водой

В пгт Архангельское Высокопольского района Херсонской области пятилетний ребенок утонул в вырытой для производственных нужд яме.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, установлено, что мальчик упал в не огражденную искусственно вырытую яму с водой, которая использовалась одним из местных производственных коллективов при проведении капитального ремонта водозаборного узла.

По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности, так как ни место проведения работ, ни сама яма, в которую упал ребенок, не были огорожены и не охранялись.

В настоящее время Великоалександровской межрайонной прокуратурой совместно с контролирующими органами проводится проверка по данному факту.