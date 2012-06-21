В Полтаве произошел пожар в общежитии

В 22 часа 20 минут 20 июня в Киевском районе г. Полтава на седьмом этаже девятиэтажного здания общежития Полтавского института последипломного педагогического образования в результате замыкания электропроводки в электрораспределительном щите произошло воспламенение пластиковой обшивки стены коридора.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 23 часа 50 минут девять отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали.

Из-за сильного задымления с шестого по девятый этажи были выведены на свежий воздух 110 человек, из них 9 человек – с помощью автолестниц, 49 человек получили аппараты на сжатом воздухе.

Причина замыкания электропроводки устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.

Всего на территории Украины в течение прошлых суток зафиксирован 261 пожар, в огне погибли два человека. С начала года произошли более 32 тысяч пожаров, в результате которых погибли 1522 человека.