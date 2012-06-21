В оздоровительном комплексе утонул 21-летний парень
09:01, 21 июня 2012Новости регионов
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Решил пойти искупаться
В Житомире в одном из оздоровительных комплексов утонул в пруде 21-летний парень.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, в ночь на 19 июня студенты одного из вузов Житомира праздновали в этом оздоровительном комплексе выпускной. Один из ребят решил пойти искупаться на пруд и не вернулся. Утром 19 июня водолазы нашли тело молодого человека в воде.
Правоохранителями проводится проверка.
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