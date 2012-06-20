В Крыму предлагают ввести налоговые льготы для санаториев

Верховный Совет Крыма просит Верховную Раду Украины внести изменения в Налоговый кодекс, освободив санатории и пансионаты автономной республики и города Севастополя от уплаты налога на добавленную стоимость и взыскания налога на прибыль ежегодно с октября по апрель, а также изменить Кодекс Украины об административных правонарушениях, введя штрафы за неуплату владельцами мини-гостиниц туристического сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данных постановлений проголосовали 83 из 88 парламентариев. Всего в крымском парламенте насчитывается 100 депутатов.

Льготы крымчане просят ввести с 2013 года сроком на 10 лет для увеличения ликвидности путевок в зимнее время.

«В Крыму сейчас из 751 крупного объекта размещения — санаториев, пансионатов, гостиниц — могут работать круглый год 311, реально в зимнее время работают меньше 100. Льготы приведут к снижению стоимости (путевок), а значит к повышению спроса на санатории», - сказал председатель постоянной комиссии парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству Рустам Темиргалиев.

Штрафы предлагается ввести в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. При этом, предполагается, что за повторное нарушение в течение года он возрастет вдвое.