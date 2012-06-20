Двадцати тысячам жителей Кировска восстановили водоснабжение

Специалисты ООО «Лугансквода» 20 июня 2012 г. к 12 часам дня досрочно завершили ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм, который обеспечивает водой центральную часть города Кировска, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По словам пресс-секретаря ООО «Лугансквода» Владимира Черныша, авария на водоводе произошла 19 июня в 10 часов утра, без воды остались 20 тысяч жителей. Место утечки находилось в центре города, под асфальтовым покрытием и в непосредственной близости от других коммуникаций, специалистам водоканала понадобилось некоторое время на согласование работ с другими коммунальными службами и ГАИ, а для более точного определения места утечки из Луганска в Кировск выехала лаборатория поиска скрытых утечек.

На месте работ была задействована вся необходимая спецтехника и оборудование, работали две аварийные бригады водоканала. Как выяснили специалисты водоканала, причиной утечки стал износ магистрального водовода, который был сооружен ещё в 1953 году. На данный момент проводится вхождение в режим и в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Все городские медицинские, образовательные и общественные учреждения были заранее предупреждены о предстоящем ремонте и на период устранения утечки не испытали значительных трудностей с водой.