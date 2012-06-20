В Луганской области бывший милиционер убил жену

В Луганской области Краснолучский городской суд осудил бывшего милиционера на 1 год и 3 месяца лишения свободы за убийство жены, которая так же являлась сотрудником милиции. Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры области Александр Зайцев, судебное заседание состоялось вчера, 19 июня.

По его словам, экспертиза признала, что подсудимый находился в состоянии аффекта, когда совершал убийство, это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Тем не менее, суд признал действия мужчины по отношению к собственному ребенку, когда он оставил его на проезжей части после совершения убийства жены, как такие, что угрожали жизни и здоровью ребенка.

«Пока точно не могу сказать, кто будет подавать апелляцию на такое мягкое решение суда, местная прокуратура Красного Луча или областная. Но апелляция будет однозначно», - сказал А.Зайцев.

По данным СМИ, большую часть срока подсудимый уже отбыл в СИЗО во время досудебного следствия и судебного процесса. На свободу он может выйти уже через несколько месяцев.

Как сообщалось ранее, 22 июля 2011 года 27-летний капитан милиции в состоянии алкогольного опьянения совершил в особо жестокой форме убийство собственной 24-летней жены – старшего лейтенанта милиции, которая находилась в декретном отпуске по воспитанию ребенка. Мужчина был задержан при попытке сбежать из города, при этом он сначала взял ребенка с собой, но потом оставил его на обочине трассы. Против милиционера было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины, и он был уволен из правоохранительных органов.