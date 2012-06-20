В Одессе эвакуирован персонал Приморского райсуда

Сегодня около 11.00 правоохранители эвакуировали судей и персонал из здания Приморского райсуда города – взрывотехники ищут заложенную бомбу, о чем по телефону сообщил аноним в Приморский РОВД.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, «пока взрывчатку не найдено, но бригада взрывотехников и кинологи продолжают осмотр помещений».

Ранее назначенные судебные заседания перенесены со среды на четверг.

Напомним, 25 мая вследствие звонка местного «минера» была заблокирована работа трех отделений ГНА в Одессе. 26-летний телефонный хулиган задержан и привлечен к уголовной ответственности, согласно признакам ч.1 ст. 259 УК Украины. За инкриминируемое деяние он может быть подвергнут штрафу до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением свободы сроком до 5 лет.