На Кировоградщине - уже меньше миллиона жителей

В Кировоградской области стало меньше миллиона жителей.

Как сообщили в Главном управлении статистики в области, с начала года количество жителей сократилось на 2494 человек и на 1 мая 2012 составляла 999 тыс. 926 человек.

Согласно сообщению, на территории Кировоградской области в течение января-апреля 2012 родилось 3631 человек, умерли - 5894, в том числе 31 ребенок в возрасте до года.

Численность городского населения на указанную дату составляла 622 тыс. человек, сельского - 377,9 тыс. В январе-апреле 2012 года в область на постоянное жительство прибыло 1764 человек, покинули область - 1995.

Справка УНИАН. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на 1 апреля 2012 года, население менее миллиона было только в Черновицкой области - 905 тыс. 193 человек. В Кировоградской области по состоянию на эту дату проживало 1 млн 480 человек.