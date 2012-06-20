Фанат грозил взорвать «Олимпийский» - не устроил результат игры

Сегодня в 1.35 в дежурную часть Главного управления МВД Украины в г. Киеве поступило анонимное сообщение о заминировании НСК «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, неустановленный абонент грозил взорвать стадион, поскольку он «недоволен результатом игры».

На протяжении 20 минут человек трижды звонил по телефону в дежурную часть. Предварительно установлено, что «псевдотеррорист» звонил по телефону из трех разных таксофонов, размещенных на соседних улицах в Святошинском районе Киева.

Во время проверки стадиона и прилегающей территории работниками взрывотехнической службы никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружено.

Продолжается доследственная проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание анонима.