Черкащина: в реке обнаружен 31 снаряд времен войны
11:15, 20 июня 2012Новости регионов
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Все боеприпасы обезвредили
В Черкасской области двое мужчин во время ловли раков в реке Большая Высь, обнаружили склад снарядов времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, о находке мужчины сообщили в МЧС.
Пиротехника при обследовании берега и дна реки нашла 31 снаряд. Все боеприпасы обезвредили на спецполигоне.
С начала года на территории Черкасской области обнаружено и уничтожено 1735 боеприпасов.
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