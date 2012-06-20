Черкащина: в реке обнаружен 31 снаряд времен войны

В Черкасской области двое мужчин во время ловли раков в реке Большая Высь, обнаружили склад снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, о находке мужчины сообщили в МЧС.

Пиротехника при обследовании берега и дна реки нашла 31 снаряд. Все боеприпасы обезвредили на спецполигоне.

С начала года на территории Черкасской области обнаружено и уничтожено 1735 боеприпасов.