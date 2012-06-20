Киевщина: 76-летняя пенсионерка выращивала плантацию мака
11:02, 20 июня 2012Новости регионов
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Оправдывалась - "на пирожки"
На приусадебном участке 76-летней пенсионерки из села Юхны Мироновского района Киевской области милиция обнаружила и изъяла более 4-х тысяч растений снотворного мака.
Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, по словам женщины, посадила она запрещенные кусты, чтобы собрать мак на пирожки.
Возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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